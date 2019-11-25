2019-11-25T17:55:22+03:00
Общество

Завершится ли реконструкция площади Главпочтамта в Туле к 1 декабря?

В ожидании новогоднего чуда
Дмитрий ОРЛОВ
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Завершится ли реконструкция площади Главпочтамта в Туле к 1 декабря?Завершится ли реконструкция площади Главпочтамта в Туле к 1 декабря?Фото: Алексей ФОКИН
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В вялотекущем темпе продолжаются работы по ремонту + благоустройству на площади Главпочтамта в Туле. После завершения всех работ, она должна была превратиться в новое городское пространство.

Однако, как уже об этом писала «Комсомолка», ни в изначально обозначенный подрядчиком срок, 31 августа, ни в «торжественно объявленную» (после критики главы администрации Тулы) новую дату — 17 ноября, чуда не произошло. И вот — теперь новый «день Икс» - 1 декабря.

Однако, даже из окна проезжающего мимо троллейбуса, без какого-либо детально изучения, «невооруженным глазом», можно наблюдать всю ту же самую замершую неустроенность, что и недели так, две назад.

Что в этот раз препятствует работам? Снова затрудненность неких согласований и планирований? На это уже ранее ссылался подрядчик, объясняя свою нерасторопность.

А ведь площадь Главпочтамта, наряду с пл. Ленина, Казанской наб. и ул. Металлистов, должна была стать одним из «новогодних эпицентров» - здесь планируется установить елки, украшения, световые конструкции.

Итак, свершиться ли новогоднее чудо? Предстанет ли в первый день зимы, 1-го декабря площадь Главпочтамта, пред взорами туляков возрожденной, обновленной и украшенной к Новому году? Но, если и 1 декабря всё останется так же «традиционно», то шанс всё-таки есть: 14 и 15 декабря Тулу посетит главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Можно загадать соответствующее желание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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