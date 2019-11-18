2019-11-18T10:35:45+03:00
Общество

Безрадостная картина в Туле: затянувшийся ремонт площади Главпочтамта, строительный мусор и бардак

Ремонт площади у Главпочтамта в Туле не завершили в установленные срок
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Так площадь выглядела в сентябре текущего годаТак площадь выглядела в сентябре текущего годаФото: Алексей ФОКИН
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Ремонтные работы на площади рядом с Главпочтамтом в Туле всё-таки не завершились в установленный срок — 17 ноября. Утром, 18-го числа, рядом с Главпочтамтом можно наблюдать всю ту же безрадостную картину. Наполовину уложенная плитка, кучи щебня и песка, впечатление полной неустроенности.

Напомним, что месяц назад, после устроенного главой городской администрации «разноса», подрядчик торжественно пообещал завершить все работы до 17 ноября. Но, чуда не произошло. В целом же, ремонт и реконструкция, знаковых мест в Туле стали чем-то печальным и бесперспективным в этом году.

Помимо площади Главпочтамта, можно вспомнить и реконструкцию пл. Победы. Там ремонт затянулся настолько, что его обещают завершить только в середине 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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