Ледостав в Тульской области: МЧС призывает к осторожности

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-25T09:51:41+03:00

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Пришедшие, на прошедшей неделе, в Тульскую область морозы, начали постепенно сковывать водоёмы. В связи с этим, любители подлёдной рыбалки, начали готовить свои снести в предвкушении заветного хобби. Знаменитый разлив р. Воронки, на Орловском ш., возле Яснополянского моста, скоро снова заполнится утеплёнными рыболовами. Тут их можно наблюдать даже в тридцатиградусные морозы. Так же, начинают «готовиться к сезону» и любители погонять шайбу или просто погонять по льду.

Однако, не стоит торопиться. Выход на лёд в период заморозков может быть опасен. Это связано с тем, что ледяной покров ещё не сформировался.

По словам сотрудников ГИМС ГУ МЧС по Тульской области, в этот период наибольшая опасность подстерегает детей и любителей зимней рыбалки. Да, существует мнение, что в период ледостава наблюдается самый интенсивный клёв. Но здоровье и жизнь, всё-таки дороже. ГИМС рекомендует воздержаться от выхода на первый лёд до тех пор, пока его толщина не достигнет 7-10 см.

Особенно опасен первый лёд для детей, которые не осознают всю степень угрозы.

В целях профилактики происшествий на водоёмах, уже с 15 ноября, в Тульской области проводится месячник безопасности на водных объектах. Он включает в себя и комплекс мероприятий, основные из которых, это непосредственно адресная работа с людьми: осуществление профилактических бесед в ходе патрулирований водоёмов, распространение памяток по правилам безопасного поведения на воде, проведение уроков безопасности в школах.

А безопасно покататься на льду можно сейчас уже без проблем — в Туле будут функционировать 31 каток и хоккейная коробка.

ИСТОЧНИК KP.RU