Тула, вперёд— лёд зовёт!

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-21T10:12:48+03:00

В Большой Туле будет функционировать 31 каток. Публикуем список их адресов - где можно весело и с пользой провести время.

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Какая же зима без коньков? В Туле, на пл. Ленина, 15 ноября уже открылся Губернский каток. Покататься на нём можно ежедневно, с 10 часов утра до 10 вечера. Всего же, на территории Большой Тулы, этой зимой будет функционировать 31 ледовая площадка.

Покататься на коньках и погонять шайбу можно будет по следующим адресам.

Катки: ул. М. Горького, д. 14-20; пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 9; пос. Обидимо, Комсомольская пл., д. 2-а; на Пролетарской набережной; в Белоусовском парке, корп. 6 (Массовое поле).

Хоккейные коробки: в Комсомольском парке; в Белоусовском парке, корп. 6 (база проката); на Казанской набережной; пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9; пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21-б; с. Хрущево, ул. Прудная; пос. Рождественский, ул. Федорова, д. 9-А; Горелки, ул. Макаренко, д. 31; Калужское шоссе, д. 5-7 и д. 52-50; ул. Седова, д. 27; Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3-5, ул. Генерала Горшкова, д. 15 и ул. Стрекаловская, 36; пос. Рассвет, д. 35; пос. Алешня, ул. Молодежная, д. 1; пос. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 9-11; ул. Металлургов, д. 22; пос. Шатск, ул. Садовая, д. 14; ул. Бондаренко, д. 23; ул. Кутузова, д. 131; Красноармейском пр-т, д. 40 / ул. Ф. Смирнова, д. 7 / ул. Сойфера, д. 37; ул. Гоголевская, д. 94; между д. 7 (корп. 3) по ул. Кауля и д. 11-А по ул. Новомосковская; пос. Петелино.

ИСТОЧНИК KP.RU