Тройное ДТП в Туле: дорогу не подели две легковушки и грузовик

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-22T15:09:06+03:00

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22 ноября, утром, в Пролетарском округе города Тулы, на ул. Пржевальского произошло тройное ДТП. Недалеко от завода «Тулачермет» столкнулись легковые автомобили - спортивная «Тойота» и внедорожник «Нива», компанию им составил грузовик. Машины разбросало по проезжей части. Информация о пострадавших, на данный момент, уточняется.

Напомним, что 22 ноября в Туле утром произошло ещё одно ДТП. В Заречье, на ул. Октябрьской, столкнулись два автомобиля. В результате, половина Заречья встала в километровых пробках. А накануне, вечером в четверг, 21 ноября, произошло ДТП в Мяснове, на Одоевском ш.

ИСТОЧНИК KP.RU