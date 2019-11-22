2019-11-22T10:08:25+03:00
Происшествия

ДТП в Туле: есть пострадавшие

В результате столкновения двух иномарок в Мяснове пострадали два человека
Дмитрий ОРЛОВ
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В Туле, вечером 21 ноября, в Мяснове, произошло ДТП. На Одоевском ш., рядом с поворотом в Петровский квартал, столкнулись автомобили «Opel Astra» и «Renault Sandero». По предварительным данным, «Opel» направлялся к выезду из Тулы, в сторону федеральной трассы М-2 «Крым». На встречу ему ехал «Renault», который вышел на встречу, вследствие всего и произошло ДТП.

В аварии пострадали женщина, находившаяся за рулём «Renault» и пассажир «Opel»

ИСТОЧНИК KP.RU

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