2019-11-22T11:00:36+03:00
Общество

В Туле состоится выставка-конкурс «ЗОЛОТАЯ БЛОХА»

В экспозиции будут представлены логотипы и товарные знаки от дизайнеров России, стран СНГ и Европы
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Фото: ТИАМФото: ТИАМ
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23 ноября в Тульском историко-архитектурном музее состоится открытие 20-й юбилейной междунородной выставки-конкурса товарных знаков и логотипов «ЗОЛОТАЯ БЛОХА».

Конкурс проводится в областной столице ежегодно с 2000 года и несколько лет подряд главная его часть — выставка логотипов — демонстрируется в стенах ТИАМа. В этом году экспозиция выставки насчитывает более 5 000 логотипов и товарных знаков.

Участники конкурса — дизайнеры из России, стран СНГ и Европы.

В программу мероприятия войдут лекции мастеров дизайна и брендинга. Среди тем, затронутых на выступлений: «От ЗОЛОТОЙ ПЧЕЛЫ до ЗОЛОТОЙ БЛОХИ», «Психология в дизайне брендинга», «Логотипы и типы лого», «Сколько стоит товарный знак».

Время начала: 15:00

Кроме того, на выставке все желающие смогут приобрести книгу «ЗОЛОТАЯ БЛОХА — дизайнеры и знаки», которая содержит около 7 000 лучших логотипов проектов за разные годы.

Выставка состоится 23 и 24 ноября в Доме Крафта на пр. Ленина, 25. Открытие выставки в 17:00.

Перед открытием у всех желающих будет возможность встретиться с мастерами дизайна и брендинга (вход свободный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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