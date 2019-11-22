В Туле состоится выставка-конкурс «ЗОЛОТАЯ БЛОХА»
23 ноября в Тульском историко-архитектурном музее состоится открытие 20-й юбилейной междунородной выставки-конкурса товарных знаков и логотипов «ЗОЛОТАЯ БЛОХА».
Конкурс проводится в областной столице ежегодно с 2000 года и несколько лет подряд главная его часть — выставка логотипов — демонстрируется в стенах ТИАМа. В этом году экспозиция выставки насчитывает более 5 000 логотипов и товарных знаков.
Участники конкурса — дизайнеры из России, стран СНГ и Европы.
В программу мероприятия войдут лекции мастеров дизайна и брендинга. Среди тем, затронутых на выступлений: «От ЗОЛОТОЙ ПЧЕЛЫ до ЗОЛОТОЙ БЛОХИ», «Психология в дизайне брендинга», «Логотипы и типы лого», «Сколько стоит товарный знак».
Время начала: 15:00
Кроме того, на выставке все желающие смогут приобрести книгу «ЗОЛОТАЯ БЛОХА — дизайнеры и знаки», которая содержит около 7 000 лучших логотипов проектов за разные годы.
Выставка состоится 23 и 24 ноября в Доме Крафта на пр. Ленина, 25. Открытие выставки в 17:00.
Перед открытием у всех желающих будет возможность встретиться с мастерами дизайна и брендинга (вход свободный).
ИСТОЧНИК KP.RU