Футболист тульского «Арсенала» Максим Беляев сыграет за сборную России

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-20T18:01:06+03:00

Он дебютирует против сборной Сан-Марино

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Защитник «Арсенала» Максим Беляев проведет первую игру за сборную России. Беляев выйдет в стартовом составе на отборочный матч Евро-2020 против сборной Сан-Марино.

До этого защитник выступал только за юношескую и молодежную сборные России.

В этом сезоне РПЛ 28-летний футболист провел 16 матчей, отметившись результативной передаче, сообщает sports.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU