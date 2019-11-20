Футболист тульского «Арсенала» Максим Беляев сыграет за сборную России
Он дебютирует против сборной Сан-Марино
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Защитник «Арсенала» Максим Беляев проведет первую игру за сборную России. Беляев выйдет в стартовом составе на отборочный матч Евро-2020 против сборной Сан-Марино.
До этого защитник выступал только за юношескую и молодежную сборные России.
В этом сезоне РПЛ 28-летний футболист провел 16 матчей, отметившись результативной передаче, сообщает sports.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU