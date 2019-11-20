2019-11-20T17:46:31+03:00
Общество

Работники без медосмотра и грязный инвентарь: Роспотребнадзор закрыл кафе «Разгуляй» под Тулой

В в адрес юридического лица выдали предписание об устранении нарушений
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Специалисты Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в ефремовское кафе «Разгуляй», которое находится деревне Ясеновая.

В ходе проверки в заведении нашли массу нарушений:

- отсутствие косметического ремонта в помещениях;

- разделочный инвентарь не закреплен за каждым цехом и не имеет специальной маркировки в целях предупреждения инфекционных заболеваний,

- не проводятся мероприятия по профилактической дератизации и дезинсекции, договор на проведение указанных мероприятий со специализированной организацией не представлен,

- к работе допущены лица без отметки о прохождении периодического медицинского осмотра,

- производственный контроль за соблюдением санитарных правил не осуществляется.

После проверки Роспоребнадзора суд закрыл кафе на 15 суток, в адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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