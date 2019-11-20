Работники без медосмотра и грязный инвентарь: Роспотребнадзор закрыл кафе «Разгуляй» под Тулой
Специалисты Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в ефремовское кафе «Разгуляй», которое находится деревне Ясеновая.
В ходе проверки в заведении нашли массу нарушений:
- отсутствие косметического ремонта в помещениях;
- разделочный инвентарь не закреплен за каждым цехом и не имеет специальной маркировки в целях предупреждения инфекционных заболеваний,
- не проводятся мероприятия по профилактической дератизации и дезинсекции, договор на проведение указанных мероприятий со специализированной организацией не представлен,
- к работе допущены лица без отметки о прохождении периодического медицинского осмотра,
- производственный контроль за соблюдением санитарных правил не осуществляется.
После проверки Роспоребнадзора суд закрыл кафе на 15 суток, в адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU