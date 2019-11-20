2019-11-20T17:01:53+03:00
Общество

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокатился на снегоуборочной машине

Глава региона посетил парк «Тулаавтодора»
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Губернатор Алексей Дюмин посетил Ленинский филиал ГУ ТО «Тулаавтодор», осмотрел новую дорожную технику и пообщался с работниками предприятия.

В этом году парк «Тулаавтодора» пополнился — было закуплено 111 единиц техники и оборудования. Сегодня в парк поставили более 30 единиц техники, остальные будет поставлены до конца года. В следующем году обновление техники будет продолжено.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

«Такое решение было принято для того, чтобы повысить скорость и эффективность работы дорожных служб. Чтобы поддерживать наши дороги в надлежащем состоянии в любое время года и в любую погоду», - подчеркнул Губернатор.

Было отмечено, что новая техника уже распределена между филиалами и скоро поступит на места. На этот год работы по ремонту завершены, поэтому дорожно-ремонтная техника будет задействована в работе в следующем строительном сезоне, а комбинированные дорожные машины – уже с первыми снегопадами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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