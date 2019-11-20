В Тульской области объявили метеопредупреждение по туману

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-20T09:50:22+03:00

Видимость на дорогах составляет 200-700 м.

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В среду, 20 ноября, тульские спасатели объявили в регионе метеопредупреждение в связи сложными погодными условиями. По сообщениям Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м.

МЧС России по Тульской области просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать ПДД. Меры предосторожности при тумане:

• снизьте скорость движения;

• будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

• не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

• двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

ИСТОЧНИК KP.RU