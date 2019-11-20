В Тульской области объявили метеопредупреждение по туману
В среду, 20 ноября, тульские спасатели объявили в регионе метеопредупреждение в связи сложными погодными условиями. По сообщениям Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м.
МЧС России по Тульской области просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать ПДД. Меры предосторожности при тумане:
• снизьте скорость движения;
• будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
• не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
• двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
ИСТОЧНИК KP.RU