До -6 градусов ожидается в Туле в среду, 20 ноября

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-20T09:42:28+03:00

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В среду, 20 ноября в Туле ожидается похолодание, ощутят туляки его только ночью, когда столбик термометра покажет отметку в -6 градусов. В дневное время суток сохранится температура «евроосени» - +3 градуса.

В течение всего дня будет облачно и без осадков. Ветер будет дуть восточный, со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 763 мм.рт.ст.

С завтрашнего дня, 21 ноября, туляков ждет похолодание, всю неделю будет минусовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU