Тёмная улица как путь детей в спортивную школу в Донском
Житель Донского обратился к губернатору Алексею Дюмину
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В своём обращении он попросил установить остановочный павильон возле школы №12, и организовать освещение от ул. Советской, до спортивной школы. Здесь, вечером дети вынуждены ходить на занятия в полной темноте.
Глава администрации г. Донского Руслан Бутов доложил губернатору, что остановочный павильон уже установлен. Освещения же не было всего несколько дней, в связи с обрывом провода, а теперь оно восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU