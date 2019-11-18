В результате ДТП в Киреевском районе пострадал ребёнок

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-18T12:57:27+03:00

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В субботу, 16 ноября, в 11:25, в Киреевском районе, на 14-м км автодороги «Тула – Новомосковск», трассу не поделили ВАЗ-211540 и «Хендай Крета». 45-летний водитель ВАЗа столкнулся со встречным «Хендаем», за рулём которого находился 26-летний парень.

В результате ДТП пострадал его пассажир — 10-летний мальчик. Медицинская помощь была оказана на месте происшествия. От серьёзных травм ребёнка спасло то, что он был пристёгнут ремнём безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU