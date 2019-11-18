В Дубенской районе столкнулись два автомобиля
ДТП как итог просчёта в допустимой скорости
ДТП в Дубне под ТулойФото: материалы пресс-служб
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В Дубне, утром 15 ноября, около половины восьмого, на ул. Свободы, столкнулись автомобили «Ситроен С4» и «Опель Антара». По предварительным данным, виновницей ДТП стала 49-летняя водитель «Ситроена». Автоледи «переборщила» со сиростью, из-за чего потеряла контроль над машиной.
Как результат - «Ситроен» ушёл в занос и на встречке врезался в «Опель», за рулём которого находился 41-летний мужчина. В результате этого ДТП пострадали водители обоих автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU