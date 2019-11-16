2019-11-16T14:26:03+03:00
Общество

В Туле закрыли психоневрологический диспансер

Теперь специалисты по психиатрии будут принимать пациентов по-новому адресу
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Ни для кого ни секрет, что здание, в котором находился психоневрологический диспансер в Туле нуждается в ремонте. Туляки, оформляющие или меняющие водительские права, и другие разрешения (на оружие) в обязательном порядке получали справку от врача-психиатора в этом месте. И конечно, состояние вызывало смешанные чувства: огромные потеки на потолке от протекающей крыши, стены потрескавшиеся, полы заставляют смотреть под ноги. И вот специальная комиссия признала: здание в аварийном состоянии, находится в нем и проходить лечение опасно. Поэтому все специалисты ждут пациентов по-новому адресу: гор. Тула, улица Осташева, 8. Аварийное здание диспансера будет на ремонте, который планируют завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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