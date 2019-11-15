2019-11-15T23:30:56+03:00
Общество

ГИБДД призывает тульских автомобилистов к бдительности в эти выходные

Наледь на дорогах может стать причиной ДТП
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Управление ГИБДД по Тульской области напоминает тулякам, что, в связи с прогнозирующимся на выходные, 16 и 17 ноября, образованием наледи на дорогах, необходимо соблюдать дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. Так же лучше воздержаться от резких манёвры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством, а в связи с увеличением тормозного пути, заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, во избежание экстренного торможения. Владельцам автомобилей, на которых установлена летняя колёсная резина, тульское Управление ГИБДД рекомендует воздержаться от дальних поездок, во избежание создания аварийных ситуаций на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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