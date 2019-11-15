2019-11-15T12:29:55+03:00
Звезды

Туляки вышли в финал Всероссийской премии по культуре

Уже в начале декабря подведут итоги Всероссийской премии «События России-2019»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В финал Всероссийской премии «События России-2019» вышел тульский музыкальный спектакль «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте». Он победил в номинации «Культура. Спектакли, театрализованные сезоны, театральные премьеры».

Это проект Тульской филармонии им. И.А. Михайловского. Его премьера состоялась летом 2019 года на Казанской набережной. Сюжет спектакля повествует о временах, предшествующих возведению Тульского кремля. Судьбы летописных героев и простых горожан показаны на фоне тульской и всероссийской истории. Множество и захватывающих моментов, и неожиданных поворотов.

Итоги Всероссийской премии «События России-2019» подведут 4 и 5 декабря в Москве, в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снова «классика жанра» ДТП: под Тулой водитель не поделил дорогу с деревом
Тульские дороги ночью спасали от гололёда
В Туле пройдет семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования
Из инспектора исправительной колонии — в подозреваемые
Карстовый провал на Щекинском шоссе Тулы устраняют в соответствии с графиком
В Туле девушка приговорена почти к 10 годам реального лишения свободы
Нового начальника Управления ФСИН по Тульской области представил генерал
Жительница Щекино сбывала наркотики в Туле
Шесть человек пострадали в ДТП в Венёвском районе
Поездка по ночной Туле закончилась «механическими повреждениями»
Вертолёт приземлился на дорогу под Тулой, движение было перекрыто
Футболист тульского «Арсенала» выступил в международном матче
Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В последний рабочий день недели в Туле будет тепло и ясно