Туляки вышли в финал Всероссийской премии по культуре

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-15T12:29:55+03:00

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В финал Всероссийской премии «События России-2019» вышел тульский музыкальный спектакль «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте». Он победил в номинации «Культура. Спектакли, театрализованные сезоны, театральные премьеры».

Это проект Тульской филармонии им. И.А. Михайловского. Его премьера состоялась летом 2019 года на Казанской набережной. Сюжет спектакля повествует о временах, предшествующих возведению Тульского кремля. Судьбы летописных героев и простых горожан показаны на фоне тульской и всероссийской истории. Множество и захватывающих моментов, и неожиданных поворотов.

Итоги Всероссийской премии «События России-2019» подведут 4 и 5 декабря в Москве, в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова.

ИСТОЧНИК KP.RU