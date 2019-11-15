2019-11-15T12:35:29+03:00
Общество

Нового начальника Управления ФСИН по Тульской области представил генерал

На собрании сотрудников УФСИН прошло взаимного знакомство начальника и его подчинённых
Поделиться:
Новый начальник УФСИН по Тульской областиНовый начальник УФСИН по Тульской области
Изменить размер текста:

14 ноября был официально представлен новый начальник Управления ФСИН России по Тульской области - Иван Прокопенко.

На состоявшимся, по этому случаю, в Туле собранию сотрудников уголовно-исполнительной системы, его представил коллегам начальник Управления исполнения приговоров и спецучёта ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин. Иван Прокопенко поблагодарил УФСИН за оказанное доверие. И так же добавил, что в ближайшее время начнутся изменения с кадрового звена и комплектования личного состава.

Справка "КП"

Прокопенко Иван Павлович родился 28 сентября 1973 года. В 2002 году окончил Владимирский юридический институт Минюста России по специальности «Юриспруденция». В 1993 году по окончании срочной службы в Вооруженных Силах поступил на должность младшего инспектора отдела режима и охраны СИЗО-1 г. Москвы.

25 лет занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы России - от младшего инспектора до начальника Главного оперативного управления ФСИН России. Указом Президента Владимира Путина от 7 сентября 2019 года он был назначен на должность начальника УФСИН России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снова «классика жанра» ДТП: под Тулой водитель не поделил дорогу с деревом
Тульские дороги ночью спасали от гололёда
В Туле пройдет семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования
Из инспектора исправительной колонии — в подозреваемые
Карстовый провал на Щекинском шоссе Тулы устраняют в соответствии с графиком
В Туле девушка приговорена почти к 10 годам реального лишения свободы
Туляки вышли в финал Всероссийской премии по культуре
Жительница Щекино сбывала наркотики в Туле
Шесть человек пострадали в ДТП в Венёвском районе
Поездка по ночной Туле закончилась «механическими повреждениями»
Вертолёт приземлился на дорогу под Тулой, движение было перекрыто
Футболист тульского «Арсенала» выступил в международном матче
Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В последний рабочий день недели в Туле будет тепло и ясно