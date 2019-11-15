Нового начальника Управления ФСИН по Тульской области представил генерал

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-15T12:35:29+03:00

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14 ноября был официально представлен новый начальник Управления ФСИН России по Тульской области - Иван Прокопенко.

На состоявшимся, по этому случаю, в Туле собранию сотрудников уголовно-исполнительной системы, его представил коллегам начальник Управления исполнения приговоров и спецучёта ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин. Иван Прокопенко поблагодарил УФСИН за оказанное доверие. И так же добавил, что в ближайшее время начнутся изменения с кадрового звена и комплектования личного состава.

Справка "КП"

Прокопенко Иван Павлович родился 28 сентября 1973 года. В 2002 году окончил Владимирский юридический институт Минюста России по специальности «Юриспруденция». В 1993 году по окончании срочной службы в Вооруженных Силах поступил на должность младшего инспектора отдела режима и охраны СИЗО-1 г. Москвы.

25 лет занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы России - от младшего инспектора до начальника Главного оперативного управления ФСИН России. Указом Президента Владимира Путина от 7 сентября 2019 года он был назначен на должность начальника УФСИН России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU