В последний рабочий день недели в Туле будет тепло и ясно
В пятницу, 15 ноября, по данным Гидрометцентра, в Туле ожидается относительно тёплая и комфортная погода.
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Особенно, учитывая тот факт, что температура «за бортом» в Туле сейчас превышает климатическую норму. Утром туляков ожидают +1 С и солнце. К полудню воздух прогреется до +7 С, солнце будет только изредка скрываться за тучками. К вечеру похолодает до +4 С. Ночью прогнозируется +2 С. Осадков ни днём, ни ночью, не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU