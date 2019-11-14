В последний рабочий день недели в Туле будет тепло и ясно

14 Нояб. 22:11 2019-11-14T22:11:26+03:00

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Особенно, учитывая тот факт, что температура «за бортом» в Туле сейчас превышает климатическую норму. Утром туляков ожидают +1 С и солнце. К полудню воздух прогреется до +7 С, солнце будет только изредка скрываться за тучками. К вечеру похолодает до +4 С. Ночью прогнозируется +2 С. Осадков ни днём, ни ночью, не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU