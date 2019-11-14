15 ноября в Туле будет ограничено движение транспорта

14 Нояб. 21:45 2019-11-14T21:45:08+03:00

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15 ноября в Туле будет ограничено движение в центральной части города. Как информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству, будут запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Менделеевской (нечетная сторона), на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади, с 08:00 до 22:00. Данные ограничения будут действовать в связи с проведением на пл. Ленина торжественной церемонии открытия Губернского катка, которая начнётся в 16:00. А в дальнейшем, на весь период работы Губернского катка, остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской, будет запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU