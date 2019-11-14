2019-11-14T17:41:39+03:00
Спорт

«Зенит» выиграл у «Арсенал», но оштрафован за ту игру

Продолжают подводиться итоги матча «Арсенал» - «Зенит»
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Алексей ФОКИН
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Не утихают страсти вокруг состоявшегося в воскресенья, 10 ноября, в Туле матча «Арсенал» - «Зенит». Напомним, питерцы выиграли тогда у «оружейников» со счётом 0:1.

А в среду, 13 ноября, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В числе прочего, по итогам 16-го тура РПЛ, «отхватил» и «Зенит». Клуб с берегов Невы оштрафован на 40000 рублей, за применение его болельщиками пиротехники на гостевой трибуне Центрального стадиона «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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