«Зенит» выиграл у «Арсенал», но оштрафован за ту игру

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-14T17:41:39+03:00

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Не утихают страсти вокруг состоявшегося в воскресенья, 10 ноября, в Туле матча «Арсенал» - «Зенит». Напомним, питерцы выиграли тогда у «оружейников» со счётом 0:1.

А в среду, 13 ноября, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В числе прочего, по итогам 16-го тура РПЛ, «отхватил» и «Зенит». Клуб с берегов Невы оштрафован на 40000 рублей, за применение его болельщиками пиротехники на гостевой трибуне Центрального стадиона «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU