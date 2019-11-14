2019-11-14T17:39:19+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор футболисту, убившему свою бабушку

Алексинским районным судом вынесен приговор бывшему профессиональному футболисту, обвинявшемуся в убийстве собственной бабушки.
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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38-летний мужчина, в ночь с 23 на 24 мая 2019 года, будучи пьяным, жестоко избил бабушку, с которой проживал. Он нанёс пожилой женщине не менее 30 ударов ногами и руками по голове и телу. Смерть потерпевшей наступила на месте от полученных травм.

Суд приговорил убийцу к лишению свободы на срок 7 лет и 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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