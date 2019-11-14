14 ноября: Тула стоит в вечерних пробках

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-14T17:16:49+03:00

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Вечером 14 ноября, на магистралях Тулы сложилась сложная ситуация с дорожным трафиком.

В Пролетарском округе, в районе съезда с улиц Металлургов и Ложевой на Восточный обвод, движение практические парализовано на участке от ул. Степанова до ул. Защитников Тулы. Причиной «пробки» стала авария с участием автомобилем «KIA». Проблемная ситуация так же и на других улицах Пролетарского округа - Марата, Кирова и Калинина.

Проблемы и в центре города. Произошедшее на ул. Советской ДТП создало пробку - затруднено движение от ул. Демонстрации до ул. Дзержинского. Стоит и Староникитская.

Ставшие уже «традиционными» вечерние пробки на Зареченском и Чулковском мостах, на Зеленстрое и в Басове, начали «прогрессировать» - «пускают метастазы» на ближайшие улицы. Водителям рекомендуется искать пути объезда. Будьте осторожны на дорогах!

ИСТОЧНИК KP.RU