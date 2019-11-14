2019-11-14T17:02:48+03:00
Происшествия

В Туле во время ремонта дома погиб человек

При падении со строительных лесов мужчина получил смертельную травму
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Вечером, 13 ноября, произошла трагедия на Косой Горе. В процессе ремонта одного из домов, расположенного на Орловском шоссе, сорвался со строительных лесов 57-летний мужчина.

При падении он получил травму, не совместимую с жизнью. Был ли он наёмным рабочим или просто помогал с ремонтом — пока не установлено.

По факту его гибели правоохранительными органами ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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