В Туле во время ремонта дома погиб человек
При падении со строительных лесов мужчина получил смертельную травму
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Вечером, 13 ноября, произошла трагедия на Косой Горе. В процессе ремонта одного из домов, расположенного на Орловском шоссе, сорвался со строительных лесов 57-летний мужчина.
При падении он получил травму, не совместимую с жизнью. Был ли он наёмным рабочим или просто помогал с ремонтом — пока не установлено.
По факту его гибели правоохранительными органами ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU