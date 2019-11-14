Сладкая жизнь по-тульски: будут ли потчевать мёдом в школьных столовых?

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-14T16:53:56+03:00

В рацион питания школьников может быть включён мёд

Изменить размер текста: A A

13 ноября в Туле прошла встреча губернатора Алексея Дюмина и уполномоченного по правам ребёнка Наталии Зыковой.

Среди обсуждавшихся вопросов, связанных с мониторингом питания в образовательных учреждениях региона, было и предложение тульских пчеловодов. Работники пасек выступили с инициативой о включении мёда в рацион питания школьников Тульской области.

Алексей Дюмин поручил детскому омбудсмену проработать «медовую тему» совместно с региональным министром образования. Предложение тульских пасечников должно быть рассмотрено и с учётом как пользы мёда, так и его аллергенности.

ИСТОЧНИК KP.RU