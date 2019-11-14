Сладкая жизнь по-тульски: будут ли потчевать мёдом в школьных столовых?
13 ноября в Туле прошла встреча губернатора Алексея Дюмина и уполномоченного по правам ребёнка Наталии Зыковой.
Среди обсуждавшихся вопросов, связанных с мониторингом питания в образовательных учреждениях региона, было и предложение тульских пчеловодов. Работники пасек выступили с инициативой о включении мёда в рацион питания школьников Тульской области.
Алексей Дюмин поручил детскому омбудсмену проработать «медовую тему» совместно с региональным министром образования. Предложение тульских пасечников должно быть рассмотрено и с учётом как пользы мёда, так и его аллергенности.
ИСТОЧНИК KP.RU