2019-11-14T16:48:08+03:00
Происшествия

Среда, 13-е число в Туле: на магистралях города произошла серия ДТП

Утром — падающие магниты, вечером две аварии в одном месте
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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13-е число, хотя и пришлось в этом ноябре не на пятницу, а на среду, но вполне оправдало дурные ожидания туляков.

Напомним, весьма своеобразное ДТП произошло в Туле утром, на ул. Болдина. С крана-манипулятора упал огромный электромагнит. В результате были повреждены легковой автомобиль, дорожное ограждение и асфальтовое покрытие. А вечером, фактически в одном и том же месте и с небольшой разницей во времени, в Туле произошло два ДТП.

На стыке проспекта Ленина и ул. 9 Мая, около 20:00, автомобиль «Lada Granta» сбил пешехода. За рулём «Лады» находился 33-летний мужчина. Фактически его ровесник, 29-летний молодой человек, переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но на красный свет. После оказания ему медицинской помощи, пострадавший был отпущен домой.

В этом же месте столкнулись «Cadillac» и «Daewoo Nexia». «Cadillac» двигался по пр-ту Ленина в сторону Кремля города. ПДД не нарушал, ехал на зелёный сигнал светофора. В это время, с ул. 9 Мая, выехал водитель « Daewoo Nexia», направившись в сторону рынка «Салют». Его водитель утверждает, что ПДД то же не нарушал, а очевидцы этого ДТП говорят обратное. В этой аварии пострадала пассажирка «Cadillac». В момент ДТП мимо проезжал патруль ППС. Полицейские вызвали скорую помощь и ГИБДД. Пострадавшая была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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