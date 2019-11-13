«Магнитные бури» на улице Болдина в Туле

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-13T11:34:24+03:00

Магнитная катушка выпала на легковушку на Болдина в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Большой промышленный магнит сорвался с автокрана. Есть повреждения и разрушения

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13-е число ноября хоть и пришлось не на пятницу, а на вторник, но сразу же «отметилось» ЧП. Причём весьма необычным.

Утром, на ул. Болдина в Туле, в самый разгар интенсивного движения, в районе дом а №103А, произошло следующее ДТП. С грузовика-манипулятора «дезертировал» большой электрический магнит. Он проломил борт машины и спикировал на находившийся рядом автомобиль «Peugeot», ударившись о его тыловую часть.

Магнитная катушка повредила легковушкуФото: Алексей ФОКИН

Помимо этого, в результате «магнитной бомбардировки», оказались повреждёнными секция дорожного ограждения и асфальт.

Увесистый предмет чудом не задел людейФото: Алексей ФОКИН

ГИБДД устанавливает подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU