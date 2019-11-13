«Магнитные бури» на улице Болдина в Туле
13-е число ноября хоть и пришлось не на пятницу, а на вторник, но сразу же «отметилось» ЧП. Причём весьма необычным.
Утром, на ул. Болдина в Туле, в самый разгар интенсивного движения, в районе дом а №103А, произошло следующее ДТП. С грузовика-манипулятора «дезертировал» большой электрический магнит. Он проломил борт машины и спикировал на находившийся рядом автомобиль «Peugeot», ударившись о его тыловую часть.
Магнитная катушка повредила легковушкуФото: Алексей ФОКИН
Помимо этого, в результате «магнитной бомбардировки», оказались повреждёнными секция дорожного ограждения и асфальт.
Увесистый предмет чудом не задел людейФото: Алексей ФОКИН
ГИБДД устанавливает подробности произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU