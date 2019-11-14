Паузу в Чемпионате РПЛ тульский «Арсенал» разбавит контрольным матчем
В Туле состоится игра «Арсенала» с его фарм-клубом
Болельщики всегда "за" родную командуФото: Алексей ФОКИН
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Фанатам тульского «Арсенала» некогда будет скучать вы межматчевой паузе.
Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, на домашней арене «оружейники» принимали питерский «Зенит» (0:1). А в воскресенье, 17 ноября, «Арсенал» встретятся со своим фарм-клубом «Химик-Арсенал» из Новомосковска. Игра пройдёт в Туле, на Центральном стадионе «Арсенал». Начало в 15 ч.
А уже следующий матч в чемпионате Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» проведет так же дома, так же в воскресенье — 17 ноября. «Оружейники» встретятся с «Краснодаром». Начало в 16:30.
ИСТОЧНИК KP.RU