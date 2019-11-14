2019-11-14T12:41:37+03:00
Общество

15 ноября в Туле будет запрещена продажа алкоголя

Это связано с мероприятиями, которые пройдут на пл. Ленина
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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15 ноября на пл. Ленина с 16:00 до 22:00 пройдут массовые мероприятий, посвещенные открытию Губернского катка. В связи с этим, в соответствии с Законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» будет ограничена продажа алкогольной продукции на расстоянии менее 1000 м от входа (выхода) для посетителей в местах проведения мероприятия.

Таким образом, спиртосодержащую продукцию (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) нельзя будет купить за три часа до, во время и в течение трех часов после проведения мероприятий.

Соответствующие объявления появятся на точках торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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