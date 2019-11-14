Загадочный пузыреплодник на Площадке и традиционная уборка палой листвы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-14T12:40:48+03:00

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14 ноября в Туле продолжаются работы по благоустройству города. Более двух тысяч кустов пузыреплодника украсят Площадку. Название это явно не на слуху у туляков. Однако, страшного в пузыреплоднике (лат. Physocarpus) ничего нет. Наоборот, это красивый кустарник из рода листопадных. Их всадят на ул. Пролетарской.

А на Косой Горе появятся, более «привычные для слуха», акации и барбарисы.

Сбор опавшей листвы состоится на многих улицах Тулы. В частности, коммунальщики посетят улицы Н. Руднева, М. Горького, Седова, Макаренко и Фрунзе. Запланированы так же посадка деревьев и кустарников.

Продолжится уборка городских кладбищ. Порядок будут наводит на погостах на Мыльной Горе, на Спасском, Всехсвятском и Горельском кладбищах.

Тулу прибирают, город готовится к зиме.

Не оставлена в стороне и предновогодняя подготовка Оружейной столицы. Продолжается установка праздничных конструкций, монтаж иллюминации. Видами новогоднего убранства Тулы можно полюбоваться здесь

ИСТОЧНИК KP.RU