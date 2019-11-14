Туляков приняли в юнармейцы

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-14T11:48:48+03:00

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14 ноября в Тульском Государственном музее оружия состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы. Юным тулякам были вручены личные книжки юнармейца и форменные береты. После торжественной церемонии юнармейцы познакомились с выставкой «Мир Калашникова», приуроченной к 100-летию легендарного конструктора и проходящей сейчас в Музее оружия.

15 ноября юнармейцев приглашают в Тульское суворовское училище, на концерт-лекцию представителей Череповецкого высшего военного инженерного ордена Жукова училища радиоэлектроники.

А 16 октября — принять участие в соревнованиях по пешей рубке шашкой в тульском парке "Патриот", организуемых "Федерацией рубки шашкой "Казарла".

ИСТОЧНИК KP.RU