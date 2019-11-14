Тульская площадь Победы не будет приведена в порядок в 2019 году

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-14T11:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока работы ограничатся только созданием задела под укладку тротуарной плитки - зальют бетонное основание и сделают опалубки. Только вот обычная плитка станет явно неравноценной заменой бывшему ранее на пл. Победы гранитному покрытию. Напомним, что это мнение было изложено региональной организацией «Союза архитекторов России», в открытом письме главе администрации Тулы.

В этом послании, помимо вопроса о сомнительности замены гранита на плитку, архитекторы изложили целый ряд критических моментов по поводу данной реконструкции вообще. В частности, специалисты отмечали, что концепция ведущихся работ не была согласована с профессиональным сообществом.

Вопрос реконструкции пл. Победы занял большую часть времени на состоявшейся 13 ноября неформальной встрече главы администрации Тулы Дмитрия Миляева с представителями архитектурного сообщества. На этом мероприятии было сообщено, что работы разделили на два этапа. Первый — подготовительный — сейчас подходит к завершению. Он, собственно и ознаменуется заливкой бетона под плитку. Второй этап — возобновление работ по реконструкции — начнётся в следующем году, с наступлением тёплого сезона.

А пока — скоро зима, снег, холода, работы проводить нельзя. То, что в Туле ежегодно наступает зима со снегами и морозами, видимо, при начале реконструкции, в расчёт не бралось.

Реконструкцию обещают, по сведениям на данное время, завершить ко Дню Победы — 9 мая 2020 года. И площадь замостят, в итоге, всё-таки гранитными плитами. Будем надеяться, что туляки смогут встретить 75-летие Великой Победы на уже реконструированной площади.

Кстати, в самое ближайшее время можно будет увидеть, закончится ли и другой «реконструкторский долгострой» - ремонт на площади возле Главпочтамта. Работы там обещали завершить 17 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU