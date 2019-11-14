В Туле стартовал отбор образовательных программ для апробации цифровых сертификатов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-14T11:00:48+03:00

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Стартовал отбор образовательных программ для предоставления персональных цифровых сертификатов. Он проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В отборе смогут принять участие программы повышения квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и сквозных технологий по 22-м направлениям. Программы должны реализовываться с применением цифровых образовательных технологий как в онлайн, так и в смешанных форматах. Длительность обучения – не менее 36 академических часов. Перечень критериев отбора, требования к образовательной организации и регистрационная форма для участия на сайте: prog.2035.university/

Напомним, Тульская область вошла в число пилотных регионов для апробации персональных цифровых сертификатов. Жители региона получат сертификаты на обучение профессиям, востребованным в цифровой экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU