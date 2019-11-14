Тульское чаепитие на Казанской набережной
Появившийся недавно арт-объект привлекает внимание туляков
Фото: Алексей ФОКИН
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Наступившие солнечные дни, позволяют тулякам по-новому взглянуть на уже полюбившийся арт-объект на Казанской набережной.
Тульский расписной самовар, собрат уже знакомых нам по Белоусовскому парку, и лавочка, на которой упоминаются все наиболее популярные туристические места нашего края.
Теперь, пока ещё тепло, светит Солнце, и не идёт ни дождь, ни снег, туляки могут присесть на неё рядом с самоваром и ещё раз насладится видам Казанской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU