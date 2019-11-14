Тульский экс-депутат и рекордные яйца

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-14T10:08:25+03:00

Ныне фермер, а ранее депутат областной думы, попал в Книгу рекордов России с самым большим в стране яйцом

Изменить размер текста: A A

Экс-депутат Тульской областной Думы Игорь Зотов, отойдя от дел законотворческих, углубился в агропром. У него — свое фермерское хозяйство. Дополнительным поводом его сельскохозяйственной гордости стало новое агродостижение. Одна из куриц снесла самое большое яйцо в стране, что даже зарегистрировано в Книге рекордов России.

Вот как сам Зотов пишет об этом в Facebook: «Удивился, ужаснулся, восхитился. Сегодня одна из курочек снесла яйцо 170 граммов. Как объяснить это не знаю, но факт остается фактом. Полюбуйтесь сами».

Так же им были представлены в соцсети и доказательства: видео, где запечатлено, как экс-депутат измерят рекордное яйцо: вес - 170 гр., длина — около 8 см.

Фото: Facebook Игоря Зотова, reestrrekordov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU