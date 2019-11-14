Погода в Туле: 14 ноября — солнечно и без осадков

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-14T09:17:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 14 ноября, по данным Гидрометцентра и «Gismeteo», туляков ожидает достаточно комфортная погода. Несмотря на утренний заморозок, который можно было наблюдать на асфальте, опавшей листве и еще не до конца пожухшей траве.

Днем воздух прогреется до +5 °С, будет солнечно. Но иногда небесное светило будет скрываться за облаками. Осадков не ожидается. Скорость ветра — 4 - 10 м/с.

К вечеру похолодает до +2 С. Ночью прогнозируется 0 °С.

Утром, в пятницу 15 ноября, синоптики прогнозируют в Туле +1 °С, солнечно и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU