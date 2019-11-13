2019-11-13T21:12:59+03:00
Происшествия

Идёт выяснение особенностей вождения по-тульски: поехал, остановился, поругался с дорожной полицией

Начались судебные заседания по делу о скандальной дискуссии между водителем и сотрудниками ДПС
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Продолжает развиваться резонансное дело о конфликте водителя и сотрудников ДПС, произошедшем в начале ноября. Напомним: тогда автомобилист проявил повышенное завидное упорство — не пожелал предъявить дорожным полицейским документы. Упорство, со стороны водителя, тогда стало сначала агрессивным, потом дело перешло к оскорблениям и запугиванию. Автомобилист даже сам вызвал полицию. Правда, в итоге сам был доставлен в участок. На данным момент уже состоялось несколько судебных заседаний по этому инциденту. В ходе очередного процесса, автовладелец сообщил, что нуждается в услугах адвоката. И так же продолжал настаивать на своей правоте. В свою очередь, полиция представила приказ, в котором описаны 14 причин, по которым ДПС остановила автомобиль. Кто прав, а кто виноват должен решить суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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