Раскрыта загадка «сиреневого тумана» на Косой Горе

13 Нояб. 21:10 2019-11-13T21:10:55+03:00

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13 ноября старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина назвала причины возникновения сиреневого облака, которое на днях заволокло Косую Гору, что вызвало значительный переполох среди местных жителей. Сообщается, что «причиной появления оранжево-красного облака в Туле стали нарушения в работе ПАО «Косогорский металлургический завод». После того, как эту часть Привокзального округа Тулы «накрыло» столь необычное, явно неприродное, явление, с характерным запахом метана, природоохранной прокуратурой, с привлечением специалиста Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, была проведена проверка «соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды ПАО «КМЗ». Стоит отметить, что Косая Гора и ранее «подвергалась» похожим техногенным «атакам».

ИСТОЧНИК KP.RU