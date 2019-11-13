2019-11-13T21:10:55+03:00
Общество

Раскрыта загадка «сиреневого тумана» на Косой Горе

Тульская природоохранная прокурата и Роспотребназор провели соответствующие проверки в Туле
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 ноября старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина назвала причины возникновения сиреневого облака, которое на днях заволокло Косую Гору, что вызвало значительный переполох среди местных жителей. Сообщается, что «причиной появления оранжево-красного облака в Туле стали нарушения в работе ПАО «Косогорский металлургический завод». После того, как эту часть Привокзального округа Тулы «накрыло» столь необычное, явно неприродное, явление, с характерным запахом метана, природоохранной прокуратурой, с привлечением специалиста Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, была проведена проверка «соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды ПАО «КМЗ». Стоит отметить, что Косая Гора и ранее «подвергалась» похожим техногенным «атакам».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Идёт выяснение особенностей вождения по-тульски: поехал, остановился, поругался с дорожной полицией
Реставрация старинной усадьбы Мирковичей в Одоевском районе должна завершится в 2020 году
Ещё один новый мост через Упу в Туле
В Чернском районе на пешеходном переходе сбит пенсионер
Глава Белёвского района покидает свой пост
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Тульские школы вошли сразу в два топа по количеству поступивших в ведущие вузы России в ЦФО
«Магнитные бури» на улице Болдина в Туле
Мобильники и алкоголь. Что ещё обнаружено за неделю в тульских местах лишения свободы
20 ноября в Туле пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
Развитие ИЖС в Туле для многодетных семей: вода, газ, дороги и чай с пирогом
Кухонный пожар в Туле был ликвидирован до приезда пожарных
13 ноября в Туле облачно, +8°С
Как туляки женились и рождались в середине осени
Полиция накрыла «наркооптовку» в Туле