Раскрыта загадка «сиреневого тумана» на Косой Горе
13 ноября старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина назвала причины возникновения сиреневого облака, которое на днях заволокло Косую Гору, что вызвало значительный переполох среди местных жителей. Сообщается, что «причиной появления оранжево-красного облака в Туле стали нарушения в работе ПАО «Косогорский металлургический завод». После того, как эту часть Привокзального округа Тулы «накрыло» столь необычное, явно неприродное, явление, с характерным запахом метана, природоохранной прокуратурой, с привлечением специалиста Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, была проведена проверка «соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды ПАО «КМЗ». Стоит отметить, что Косая Гора и ранее «подвергалась» похожим техногенным «атакам».
ИСТОЧНИК KP.RU