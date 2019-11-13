Реставрация старинной усадьбы Мирковичей в Одоевском районе должна завершится в 2020 году

13 Нояб. 21:07 2019-11-13T21:07:55+03:00

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В Одоевском районе ведётся реставрация старинной усадьбы Мирковичей, расположенной в селе Николо-Жупань. Реставрационные работы проходят в рамках мероприятий по празднованию 500-летия Тульского кремля. В начале XIX века это село принадлежало участнику Отечественной войны 1812 года генерал-майору Александру Мирковичу. Собственно он и выстроил здесь усадебный дом в стиле классицизма. В 1818-1821 годах Миркович был членом декабристского Союза благоденствия. Скончался в Калуге в 1888 году в возрасте 96 лет. В 1932-1936 годах усадьбу занимал Дом отдыха писателей, где среди прочих бывал нобелевский лауреат Борис Пастернак. После Великой Отечественной войны власти передали усадьбу детскому дому. После того, как для детей было построено новое здание, усадьба Мирковичей стала общежитием для сотрудников детского дома. Пока есть планы ремонтно-реставрационных работ только первого этажа усадьбы. В одной комнате будет музей, посвящённый Отечественной войне 1812 года. Во второй комнате разместится экспозиция, посвящённая советским литераторам, гостившим здесь в 30-х годах прошлого века. Сейчас завершаются работы по монтажу кровли и восстановлению фасада. Усадьба Мирковичей является памятником федерального значения

ИСТОЧНИК KP.RU