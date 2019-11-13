2019-11-13T20:56:17+03:00
Происшествия

В Чернском районе на пешеходном переходе сбит пенсионер

Виновник ДТП скрылся с места проишествия, но был вскоре задержан
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12 ноября в 13-00, в Чернском районе, на 285-ом км федеральной трассы М-2 «Крым», Чернского района, автомобиль «Опель Астра», на пешеходном переходе, сбил 74-летнего мужчину. В результате этого ДТП пострадавший был госпитализирован. Виновник ДТП с места прошествия скрылся. Однако, покататься долго и безнаказанно он не смог. Вскоре водитель «Опеля» был задержан. Им оказался 46-летний мужчина. В его отношении сейчас проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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