Глава Белёвского района покидает свой пост

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-13T14:14:37+03:00

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Как стало известно 13 ноября, глава администрации Белевского района Александр Романов всё-таки покидает свой пост.

О том, что он собирается написать заявление об отставке, стало известно ещё в конце октября. То, что Романов уходит со своего поста, подтверждают и в районной администрации.

14 ноября, Собрание представителей Белевского района, рассмотрит заявление о его отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU