Глава Белёвского района покидает свой пост
Александр Романов написал заявление об отставке
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Как стало известно 13 ноября, глава администрации Белевского района Александр Романов всё-таки покидает свой пост.
О том, что он собирается написать заявление об отставке, стало известно ещё в конце октября. То, что Романов уходит со своего поста, подтверждают и в районной администрации.
14 ноября, Собрание представителей Белевского района, рассмотрит заявление о его отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU