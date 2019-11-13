2019-11-13T14:14:37+03:00
Политика

Глава Белёвского района покидает свой пост

Александр Романов написал заявление об отставке
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Как стало известно 13 ноября, глава администрации Белевского района Александр Романов всё-таки покидает свой пост.

О том, что он собирается написать заявление об отставке, стало известно ещё в конце октября. То, что Романов уходит со своего поста, подтверждают и в районной администрации.

14 ноября, Собрание представителей Белевского района, рассмотрит заявление о его отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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