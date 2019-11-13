2019-11-13T10:49:23+03:00
Общество

Мобильники и алкоголь. Что ещё обнаружено за неделю в тульских местах лишения свободы

Управление ФСИН по Тульской области представило отчёт о профилактической работе
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСИН по Тульской области представили отчёт о выявление и изъятии запрещённых изделий в учреждениях своего ведомства. В течении недели «были проведены ряд мероприятий». Было изъято 5 мобильных телефонов и 4 «симки». Причём 2 «трубки» были обнаружены у сотрудника колонии на КПП ИК-6. Младший инспектор, за вознаграждение, хотел пронести их на зону и передать осужденным. Ведётся расследование.

Также в колониях и тюрьмах области было обнаружено и изъято около 20 литров браги и уже готового самогона, «собственного производства».

Заключённый лечебно-исправительной колонии №3, пользующийся правом бесконвойного передвижения, задержан при попытке «затянуть в лагерь» наркотики. Возбуждено уголовное дело, расконвойщик-наркокурьер может получить дополнительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 ноября в Туле пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
Развитие ИЖС в Туле для многодетных семей: вода, газ, дороги и чай с пирогом
Кухонный пожар в Туле был ликвидирован до приезда пожарных
13 ноября в Туле облачно, +8°С
Как туляки женились и рождались в середине осени
Полиция накрыла «наркооптовку» в Туле
Тульский рынок «Салют» откроется в 2020 году
В Алексине Тульской области сохранят сосновый лес от застройки
С января вступит в силу закон, освобождающий опекунов инвалидов детства от транспортного налога
На главной площади Тулы вырастут сказочные деревья
Тула, как часть кругосветки на «Буханке»
Новая трактовка ПДД в Туле: даёшь тротуар водителям!
Провальный «бизнес на дизеле» в Туле: три товарища не смогли реализовать свой план по хищению топлива
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
ДТП под Тулой: путь в Москву завершился больницей
Подозреваемы в убийстве в Алексине стажёр полиции ранее спас ребёнка от гибели
В Туле 12 ноября без осадков
Международный баскетбол снова в Туле!
Движение в Туле: на Восточный обвод поворачиваем по-новому
Жители Тульской области разбогатели в 2019 году
В кафе на Пролетарской набережной туляк устроил пьяный дебош
Эхо войны: найденный под Венёвом снаряд ликвидирован сапёрами МЧС
УК не принимает никаких мер: Плесень расползается по стенам тульских квартир
Гибель человека в Куркинском районе: началось судебное разбирательство
Умер легендарный тульский краевед Александр Наумов
Перестрелка в Алексине: стажёр полиции против агрессивной толпы