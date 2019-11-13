Мобильники и алкоголь. Что ещё обнаружено за неделю в тульских местах лишения свободы

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-13T10:49:23+03:00

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Сотрудники УФСИН по Тульской области представили отчёт о выявление и изъятии запрещённых изделий в учреждениях своего ведомства. В течении недели «были проведены ряд мероприятий». Было изъято 5 мобильных телефонов и 4 «симки». Причём 2 «трубки» были обнаружены у сотрудника колонии на КПП ИК-6. Младший инспектор, за вознаграждение, хотел пронести их на зону и передать осужденным. Ведётся расследование.

Также в колониях и тюрьмах области было обнаружено и изъято около 20 литров браги и уже готового самогона, «собственного производства».

Заключённый лечебно-исправительной колонии №3, пользующийся правом бесконвойного передвижения, задержан при попытке «затянуть в лагерь» наркотики. Возбуждено уголовное дело, расконвойщик-наркокурьер может получить дополнительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU