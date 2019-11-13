2019-11-13T10:18:02+03:00
Общество

Развитие ИЖС в Туле для многодетных семей: вода, газ, дороги и чай с пирогом

Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев посетили площадку для многодетных семей в северном Заречье
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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12 ноября, глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев встретились в Зареченском округе Тулы с инициативной группой многодетных семей.

Встреча проходила на территории в северном Заречье, где для многодетных семей выделены участки под ИЖС. Здесь уже возведено 86 дома, из которых 26 введены в эксплуатацию. Всего же данная территории рассчитана на 425 домовладений.

Наличие жилья, это не только хорошо, но и необходимо. Но совсем хорошо, когда к жилым домам «прилагается» и инфраструктура. «Северозареченцы» подняли этот вопрос на одном из личных приёмов главы администрации. Теперь Слюсарева и Миляев смогли посмотреть, что уже сделано, а что пока в планах.

Сегодня жители части домов уже не ощущают себя обитателями пустыни — там организовано водоснабжение. Работы по его дальнейшему строительству и развитию продолжаются (завершение по плану — в 2021 году). В скором времени на эту территорию должен придти и природный газ, планируемы сроки — 2020-2021 годы. Ведётся здесь и обустройство дорог. Завершилась встреча чаепитием с пирогом.

Напомним, что в Зареченском округе Тулы 20 ноября можно будет обратиться в передвижную приёмную городской администрации. Обращения будут приниматься с 10 ч. в Плеханово (ул. Заводская, д. 16).

ИСТОЧНИК KP.RU

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