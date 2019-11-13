Кухонный пожар в Туле был ликвидирован до приезда пожарных
Один человек пострадал, утрачено имущество: «итоги» возгорания в тульской квартире
Фото: Архив "КП"
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В Туле вечером 12 ноября около 23:00 на улице Лейтейзина произошел пожар. В одной из квартир дома произошло возгорание на кухне.
В результате сгорели кухонная мебель и холодильник, оплавились пластиковые стеклопакеты, закоптились стены и потолок. Хозяин квартиры успел победить огонь до прибытия пожарных, но пострадал.
Причина возникновения пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU