Кухонный пожар в Туле был ликвидирован до приезда пожарных

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-13T09:33:51+03:00

Один человек пострадал, утрачено имущество: «итоги» возгорания в тульской квартире

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В Туле вечером 12 ноября около 23:00 на улице Лейтейзина произошел пожар. В одной из квартир дома произошло возгорание на кухне.

В результате сгорели кухонная мебель и холодильник, оплавились пластиковые стеклопакеты, закоптились стены и потолок. Хозяин квартиры успел победить огонь до прибытия пожарных, но пострадал.

Причина возникновения пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU