Как туляки женились и рождались в середине осени

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-12T18:01:27+03:00

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Количество заключенных браков превысило число расторгнутых почти в два раза: 822 свадеб против 529 разводов. Самому молодому жениху октября — 17 лет, а самому зрелому — 82 года. Девушки в октябре, наоборот, стремились в узы Гимения пораньше: самой молодой невесте — 16 лет, самой возрастной — 71 год.

В октябре в Тульской области родились 520 девочек и 478 мальчиков. Самые популярными именами для новорожденных стали - София, Вероника, Ксения, Егор, Александр, Максим. Самыми редкими - Семен, Архип, Мирон, Устинья, Алекса, Фаина, Дорофея.

ИСТОЧНИК KP.RU