Как туляки женились и рождались в середине осени
Тульский областной комитет ЗАГС (записи актов гражданского состояния) подвел итоги дел в октябре
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Количество заключенных браков превысило число расторгнутых почти в два раза: 822 свадеб против 529 разводов. Самому молодому жениху октября — 17 лет, а самому зрелому — 82 года. Девушки в октябре, наоборот, стремились в узы Гимения пораньше: самой молодой невесте — 16 лет, самой возрастной — 71 год.
В октябре в Тульской области родились 520 девочек и 478 мальчиков. Самые популярными именами для новорожденных стали - София, Вероника, Ксения, Егор, Александр, Максим. Самыми редкими - Семен, Архип, Мирон, Устинья, Алекса, Фаина, Дорофея.
ИСТОЧНИК KP.RU