2019-11-12T18:01:27+03:00
Общество

Как туляки женились и рождались в середине осени

Тульский областной комитет ЗАГС (записи актов гражданского состояния) подвел итоги дел в октябре
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Количество заключенных браков превысило число расторгнутых почти в два раза: 822 свадеб против 529 разводов. Самому молодому жениху октября — 17 лет, а самому зрелому — 82 года. Девушки в октябре, наоборот, стремились в узы Гимения пораньше: самой молодой невесте — 16 лет, самой возрастной — 71 год.

В октябре в Тульской области родились 520 девочек и 478 мальчиков. Самые популярными именами для новорожденных стали - София, Вероника, Ксения, Егор, Александр, Максим. Самыми редкими - Семен, Архип, Мирон, Устинья, Алекса, Фаина, Дорофея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция накрыла «наркооптовку» в Туле
Тульский рынок «Салют» откроется в 2020 году
В Алексине Тульской области сохранят сосновый лес от застройки
С января вступит в силу закон, освобождающий опекунов инвалидов детства от транспортного налога
На главной площади Тулы вырастут сказочные деревья
Тула, как часть кругосветки на «Буханке»
Новая трактовка ПДД в Туле: даёшь тротуар водителям!
Провальный «бизнес на дизеле» в Туле: три товарища не смогли реализовать свой план по хищению топлива
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
ДТП под Тулой: путь в Москву завершился больницей
Подозреваемы в убийстве в Алексине стажёр полиции ранее спас ребёнка от гибели
В Туле 12 ноября без осадков
Международный баскетбол снова в Туле!
Движение в Туле: на Восточный обвод поворачиваем по-новому
Жители Тульской области разбогатели в 2019 году
В кафе на Пролетарской набережной туляк устроил пьяный дебош
Эхо войны: найденный под Венёвом снаряд ликвидирован сапёрами МЧС
УК не принимает никаких мер: Плесень расползается по стенам тульских квартир
Гибель человека в Куркинском районе: началось судебное разбирательство
Умер легендарный тульский краевед Александр Наумов
Перестрелка в Алексине: стажёр полиции против агрессивной толпы