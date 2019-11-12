Полиция накрыла «наркооптовку» в Туле

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-12T17:54:40+03:00

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В Пролетарском округе Тулы выявлен подозреваемый в хранении и сбыте наркотиков. Это 28-летний парень, у которого на съемной квартире полицейскими были обнаружены нерасфасованные и уже упакованные и готовые к реализации, наркотические вещества: мефедрон, амфетамин, гашиш, МДМА, каннабис. Общая их масса составила около 800 гр. Так же, на этой квартире, были найдены упаковочные материалы и предметы, для фасовок «в товарный вид» - изолента, перчатки, весы.

По предварительным данным, подозреваемый занимался торговлей «дурью» оптом и в розницу путем «закладок», выступая в качестве представителя «специализированного интернет-магазина».

Все обнаруженные вещества и предметы у подозреваемого были изъяты. Полицией возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

ИСТОЧНИК KP.RU