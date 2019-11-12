2019-11-12T17:32:00+03:00
Общество

Тульский рынок «Салют» откроется в 2020 году

Весной в нем начнутся ремонтно-восстановительные работы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Ремонтно-восстановительные работы на рынке «Салют», находящемся на пересечении пр. Ленина и ул. 9 мая, начнутся только марте 2020 года.

Напомним, что два года назад здание рынка потерпело пожар и до сих пор находилось в нерабочем состоянии. Решение о его реконструкции уже было принято ранее. Предполагалось, что старый павильон будет снесен, а на его месте построят новое здание.

Как стало известно, сейчас новым владельцем «Салюта» стал хозяин фермерского рынка «Привозъ», в ходе аукциона он выиграл право на заключение договора аренды.

Работы по реконструкции «Салюта» ожидаются весьма масштабные — здание будет построено из красного кирпича, а крышу планируется сделать стеклянной, также на территории рынка должна появиться зона с фудкортом.

Сдача объекта планируется на осень 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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