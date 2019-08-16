2019-08-16T10:04:00+03:00
Общество

Тульский рынок «Салют» реконструируют в течение года

На месте старого торгового павильона будет обновленное современное здание
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Располагающийся на пересечении улиц 9 мая и проспекта Ленина рынок «Салют» некогда был довольно оживленной точкой. Потом власти хотели его сносить, но передумали. А в 2017 году торговый павильон потерпел пожар и часть рынка была уничтожена. Но несмотря на это, торговля там продолжается.

Сейчас же было принято решение о его реконструкции. Старое строение будет снесено, а на его месте должен появиться новое торговое здание. Как сообщают СМИ, уже подготовлен проект, по которому обновленный «Салют» будет представлять собой современное здание, органично вписывающееся в городскую архитектуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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