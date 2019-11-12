Тула, как часть кругосветки на «Буханке»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-12T12:57:30+03:00

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11 ноября Тулу посетили участники проекта «На «Буханке» вокруг света» Александр Морозов из Чехова и Николай Баландинский из Тарусы.

Они объехали уже более 100 стран на этом микроавтобусе-внедорожнике УАЗ-452 2016 года выпуска. И вот теперь их «Буханка» проехала и по Тульской области. С друзьями-путешественниками встретились представители региональной Общественной палаты. Они обсудили способы взаимодействия и развития туризма и возможные совместные проекты.

Александр Морозов отметил, что цель проекта «На «Буханке» вокруг света» - привлечь внимание к туризму. «Мы доказали, что путешествовать можно на любом автотранспорте. Большинство людей говорили нам, что путешествие на таком авто невозможно. Мы доказали обратное». УАЗик проехал через всю Россию — от Калининграда до Владивостока, побывал в Европе и Африке. Почему именно «Буханка»?

Вот как говорят сами путешественники: «Это типичный русский автомобиль, который выпускается с 1965 года. УАЗ имеет в своём производстве уникальный продукт, как полноразмерному микроавтобусу с полным приводом, «Буханке» сегодня аналогов нет вообще».

ИСТОЧНИК KP.RU